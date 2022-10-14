2022/10/14 | 11:00 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RtoBzOj6mfE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ادراج القنطرة البيضاء في كربلاء على لائحة التراث العالمي) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ادراج القنطرة البيضاء في كربلاء على لائحة التراث العالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).