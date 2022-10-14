أطلقوا 3 رصاصات فقط.. فيديو صادم لمجندين روس يتحدثون عن التدريب الذي تلقوه قبل زجهم في أرض المعركة

2022/10/14 | 11:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مقطع فيديو جديد نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يشكو الجنود الروس الذين تم حشدهم حديثًا من نوعية التدريب العسكري الدي تلقوه قبل إرسالهم إلى الحرب مع أوكرانيا.

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