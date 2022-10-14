2022/10/14 | 11:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني كشفت الفنانة المصرية منة فضالي أنها و3 من زميلاتها الفنانات يؤدين دور زوجات النجم محمد رمضان في مسلسله المقبل “العمدة”.وأوضحت في منشور عبر حسابها على موقع “فايسبوك” أن الفنانات هنّ زينة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 4 فنانات زوجات محمد رمضان في عام 2023… هذه أسماؤهنّ المركز الخبري الوطني.

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