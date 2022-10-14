2022/10/14 | 11:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالإنفو..حصيلة واجبات وكالة الاستخبارات من ٦-١٣ تشرين الاول ٢٠٢٢

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالإنفو.. حصيلة واجبات وكالة الاستخبارات من ٦-١٣ تشرين الاول ٢٠٢٢) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالإنفو.. حصيلة واجبات وكالة الاستخبارات من ٦-١٣ تشرين الاول ٢٠٢٢) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).