مفوضية حقوق الانسان تبارك لرئيس الجمهورية تسنم المنصب

2022/10/14 | 11:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تقدمت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، اليوم الجمعة، بالتهاني والتبريكات لرئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد بمناسبة تسنمه منصب الرئاسة.

وجاء في بيان المفوضية وتابعته (بغداد اليوم) إنه "تتقدم المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق بأخلص التهاني والتبريكات الى السيد د.عبد اللطيف جمال رشيد بمناسبة انتخابكم رئيسا للجمهورية ونيلكم الثقة الكافية من قبل ممثلي الشعب لتكون حاميا للدستور ورمزا" لوحدة الوطن ومدافعا عن حقوقه".

واضاف ان "حالة الانسداد السياسي التي شهدتها البلاد وما رافقها من احداث صعبة وترقب كبير بمستقبل العملية الديمقراطية وسيادة العراق وامن شعبه،تدعونا الى الاشادة بقرار اختياركم رئيسا للفترة القادمة ، اضافة الى تكليفكم الى السيد محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة المقبلة ".

وتابع البيان أنه "متمنين لكم والى السيد رئيس الوزراء المكلف، دوام التوفيق والسداد في مهامكم المكلفين بها وفق الدستور وتحقيق اماني الشعب وتطلعاته بالعيش بسلام وامان وتقديم المعالجات المناسبة لقضايا حقوق الانسان في العراق".

وكان عبد اللطيف رشيد قد أدى اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية العراق بعد فوزه بالجولة الثانية لعملية الاقتراع السري داخل مجلس النواب والتي جرت يوم امس الخميس بعد حصوله على 162 صوتا نيابيا.

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