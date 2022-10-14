استشهاد مقاتل بالحشد بعد تعرضه لاصابات في قاطع الطارمية شمالي بغداد

2022/10/14 | 11:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، عن استشهاد مقاتل بعد تعرضه لاصابات في قاطع الطارمية شمالي بغداد.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) انها "تزف الشهيد البطل مروان هاشم الداوودي اثر جروح تعرض لها في قاطع الطارمية".

واضافت ان "الشهيد الداوودي تعرض لإصابات بليغة بعد انفجار عبوة ناسفة استهدفت القوات المشاركة في عمليات أمنية بقضاء الطارمية بتاريخ 12 تشرين الأول 2022 ، و على إثرها تم نقله إلى المستشفى ليرتقي شهيدا اليوم".

وتابعت: "واذ نستذكر المواقف البطولية للشهيد ورفاقه في ملاحقة فلول داعش وتأمين قاطع شمال بغداد، نعزي ذويه ومتعلقيه ونسال الباري عز وجل أن يجعله في منازل عليين جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا".

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