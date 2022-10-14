قبل مواجهة الأحد.. هكذا يخطط قلب دفاع ليفربول لإيقاف

2022/10/14 | 11:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باتت عشاق "البريميرليغ" ينتظرون بفارغ الصبر المواجهات التي تجمع بين مانشستر سيتي وليفربول، وذلك منذ أن تولى الإسباني، بيب غوارديولا، والألماني، يورغن كلوب، تدريب الفريقين تواليا.

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