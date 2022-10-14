اليابان تهنئ عبد اللطيف رشيد بانتخابه رئيسا للعراق

2022/10/14 | 11:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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هنأ القائم بأعمال سفارة ⁧اليابان⁩ في العراق ماساموتو كينيئيتشي، اليوم الجمعة، عبد اللطيف رشيد على انتخابه وتنصيبه رئيسًا لجمهورية العراق.

وجرى امس، التصوت على اختيار رشيد رئيسا للجمهورية داخل البرلمان العراقي.

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