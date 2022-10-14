أستراليا: نتطلع للعمل بشكل وثيق مع الحكومة الجديدة

2022/10/14 | 11:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأت السفار الاسترالية في العراق، اليوم الجمعة، انتخاب عبد اللطيف رشيد رئيسا للجمهورية، وتكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة المقبلة.

وذكرت السفارة، “نهنئ عبد اللطيف رشيد على انتخابه رئيساً للجمهورية”، معبرة عن ترحيبها بـ”ترشيح محمد شياع السوداني رئيساً للوزراء”.

واكدت: “نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع الحكومة الجديدة”.

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