أربيل تصحو على فاجعة.. مصرع خمسة أشخاص بينهم أربعة أطفال في حادث سير

2022/10/14 | 11:49 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: استفاق سكان مدينة أربيل على فاجعة، على اثر وفاة خمسة اشخاص...

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مصرع خمسة أشخاص بينهم أربعة أطفال في حادث سير أولاً على المسلة.

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