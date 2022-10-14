2022/10/14 | 11:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقاذ عوائل من حريق بناية تجارية وسكنية في الاعظمية ببغداد (صور)

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