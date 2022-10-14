بالإنفو.. حصيلة واجبات وكالة الاستخبارات من 6-13 تشرين الاول 2022

2022/10/14 | 11:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، حصيلة واجباتها خلال اسبوع.

ونشرت الوكالة الحصيلة لعملياتها وواجباتها، وتابعتها (بغداد اليوم)، من تاريخ الـ 6 من تشرين الاول الى الـ 13 من نفس الشهر عام (2022)، كما مبين ادناه:

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