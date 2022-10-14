كربلاء تشهد دورة تطويرية لنخبة من الحافظات الكفيفات من مختلف محافظات العراق

2022/10/14 | 11:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت العتبة الحسينية المقدسة دورة

تطويرية لنخبة من كفيفات العراق تحت

عنوان ( الوفاء لرسول الله)

وقالت مسؤولة الوحدة أمل المطوري

لوكالة نون الخبرية : أقام النشاط

القرآني النسوي دورة تطويرية قرآنية

لم

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