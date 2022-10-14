الأمن الوطني يحرر مختطفاً ويعتقل الخاطفين في بغداد

2022/10/14 | 11:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة،

تحرير مختطف من أهالي السليمانية

واعتقال الخاطفين بأقل من 24 ساعة في

بغداد.

وذكر الجهاز في بيان صحفي أنه "بعد ورود

معلومات استخبارية دقيقة تُفيد بوجود

عملية خطف ل

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