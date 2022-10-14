2022/10/14 | 12:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني عوضت أسعار النفط خسائر تكبدتها في وقت سابق من الجلسة، وصعدت في المعاملات الآسيوية، اليوم الجمعة، بدعم من ضعف الدولار وتراجع مخزونات الوقود الأمريكية.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا أو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع اسعار النفط مع ضعف الدولار المركز الخبري الوطني.

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