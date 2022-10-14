بنطال جينز عمره 140 عامًا وُجد في منجم قديم.. يحقّق 76 ألف دولار بمزاد!

2022/10/14 | 12:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقوا نظرة على بنطال جينز من علامة "ليفايز" يُعتقد أنه يعود إلى ثمانينيات القرن التاسع عشر، بيع في مزاد علني وحقّق 76 ألف دولار.

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