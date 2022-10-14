2022/10/14 | 12:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iqUYiOXJDas

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محتجون في البصرة يقطعون طريق حقل مجنون النفطي بسبب اعتماد الحقل على العمالة الاجنبية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محتجون في البصرة يقطعون طريق حقل مجنون النفطي بسبب اعتماد الحقل على العمالة الاجنبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).