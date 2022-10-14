بعملية حسابية.. الديمقراطي يستعرض حصصه الوزارية ’المُستحقة’ في تشكيلة السوداني - عاجل

2022/10/14 | 12:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_ أربيل

علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، اليوم الجمعة، على المناصب الوزارية في الحكومة الجديدة التي سيشكلها محمد شياع السوداني.

وقال سلام لـ (بغداد اليوم) إنه "بعد تكليف محمد شياع السوداني برئاسة الوزراء فأنه ستبدأ مرحلة جديدة من المفاوضات بين الأحزاب والكتل السياسية المختلفة".

وأضاف أنه "بالنسبة لتقاسم المناصب داخل البيت الكردي فسيتم احتسابه من خلال النقاط، فالاتحاد الوطني حاز على أعلى عدد باعتباره أخذ منصب رئاسة الجمهورية، وهذا المنصب تحسب له 30 نقطة، وباقي المناصب تحسب بهذه الطريقة"، مؤكداً أن "الوزارة السيادية المهمة ستكون من حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني".

وعقدت يوم امس، جلسة البرلمان الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، والتي تمخض عنها، إنتخاب عبداللطيف رشيد رئيساً لجمهورية العراق والذي بدوره كلف مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة.

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