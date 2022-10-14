الزوبعي مهنئاً رشيد والسوداني: نأمل بالدفاع عن حقوق العراقيين دون تمييز

2022/10/14 | 12:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بارك النائب طلال الزوبعي، اليوم الجمعة، لرئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد انتخابه رئيسا للعراق، ولتكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة المقبلة، معلقا "نأمل بالدفاع عن حقوق العراقيين دون تمييز".

وكتب الزوبعي في حسابه على تويتر تغريدة تابعتها (بغداد اليوم)، انه " ابارك للدكتور عبد اللطيف رشيد رئيسا للعراق وللأستاذ محمد شياع السوداني تكليفه بتشكيل الحكومة".

معربا عن أمله في تعزيز المسار الديمقراطي وحماية الدستور وتصحيح مسار العملية السياسية والدفاع عن حقوق العراقيين دون تمييز

ادناه نص التغريدة:

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