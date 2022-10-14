ضبط قطعة أثرية معدة للتهريب في منطقة الكرادة ببغداد

2022/10/14 | 12:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

اعلنت الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، ضبط قطعة اثرية كانت معدة للتهريب وسط بغداد.

وذكر بيان للشرطة تلقته (بغداد اليوم)، أن "قطعاتها نفذت واجب امني في بغداد بالاشتراك مع جهازي المخابرات العراقي والأمن الوطني ومفارز الجهد الاستخباري ".

واضافت، أنه "تمكن اللواء الثالث من خلال الواجب القبض على شخصين وفق المادة (٤٥ تهريب اثار) في منطقة الكرادة بعد ان ضبط بحوزتهما قطعة اثرية معدة للتهريب ".

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