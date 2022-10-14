النزاهة النيابية تطالب القضاء بمنع سفر أصحاب الدرجات الخاصة المتهمين بالفساد

2022/10/14 | 12:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت لجنة النزاهة البرلمانية، مجلس القضاء الأعلى بمنع سفر أصحاب الدرجات الخاصة المتهمين بالفساد.

وقال عضو اللجنة، هادي السلامي “نظراً لقرب انتهاء حكومة تصريف الإعمال اليومية، ووفقاً لدورنا التمثيلي كنواب للشعب بموجب المادة (15) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 نطلب الإيعاز إلى تشكيلات مجلس القضاء الأعلى بإصدار قرارات لمنع سفر جميع أصحاب الدرجات الخاصة المتهمين بارتكاب جرائم الفساد المالي والإداري لحين حسم الدعاوى الخاصة بهم”.



وأضاف السلامي: “حفاظاً على المال العام للبلد الذي تناهشته تلك الجرائم، وعدم السماح بإفلات مرتكبيها من تحت طائلة العقاب”.

وختم: “راجين تفضلكم بايلاء الموضوع الأهمية القصوى لدعم ثقة المواطن بدولة المؤسسات والقانون والقضاء”.

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