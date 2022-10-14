اتحاد الكرة يحدد موعد انطلاق الدوري النسوي

2022/10/14 | 12:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، موعد انطلاق الموسم الجديد للدوري النسوي.

واوضح الاتحاد أن الدوري سينطلق في 25 كانون الأول المقبل وينتهي في 30 نيسان 2023.

وستنطلق فترة الانتقالات الاولى في الاول من تشرين الثاني المقبل.

وستكون فترة الانتقالات الشتوية في الاول من شباط 2023.

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