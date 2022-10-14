لقاء أستانا بين بوتين وتميم.. ماذا تريد الدوحة؟

2022/10/14 | 12:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية نقلا عن مصدر مطلع بأن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حاول "نزع فتيل التوترات" بين الدوحة وموسكو، خلال اجتماع الزعيمين في كازاخستان.

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