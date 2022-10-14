شاهد بالفيديو.. الكلمة الكاملة لرئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني

2022/10/14 | 13:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MazJEMp_hDk

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