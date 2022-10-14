2022/10/14 | 13:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني هنأت السفارة الروسية في بغداد، اليوم الجمعة، تكليف رئيس الجمهورية المنتخب عبد اللطيف رشيد، والمرشح محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة.وقال السفير الروسي إيلبروس كوتراشيف، في بيان صحفي تلقاه/المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا تهنئ السوداني لتكليفه بتشكيل الحكومة: منصبكم سيسهم بتعميق العلاقات الثنائية المركز الخبري الوطني.

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