شاب ينهي حياته بإطلاق النار على نفسة شرقي بغداد

2022/10/14 | 13:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة ،بانتحار شاب بإطلاق النار على نفسه، في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.وقال المصدر لـ /المركز الخبري الوطني/: إن “اضطرابات نفسية دفعت شابا من مواليد العام 2000 على […]

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