الحشد يفكك أربعة ألغام جنوبي كركوك

2022/10/14 | 13:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، عن تفكيك أربعة ألغام جنوب كركوك.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان " مفارز المتفجرات في اللواء 16 بالحشد الشعبي، فككت اليوم الجمعة، أربعة ألغام جنوب كركوك".

واضافت ان "قوة من اللواء برفقة مفارز المتفجرات تحركت إلى أطراف قرية طويلعة جنوب كركوك بناء على بلاغ من أهالي القرية، وقامت بتفكيك أربعة ألغام".

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