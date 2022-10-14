النزاهة النيابية تطالب القضاء بمنع سفر اصحاب الدرجات الخاصة المتهمين بالفساد (وثيقة)

2022/10/14 | 13:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

طالبت لجنة النزاهة النيابية، مجلس القضاء الاعلى بمنع سفر أصحاب الدرجات الخاصة المتهمين بالفساد.

وبحسب وثيقة صادرة عن عضو اللجنة النائب هادي السلامي، حلصت عليها (بغداد اليوم)، جاء الطلب وفقا لما موضح ادناه في الوثيقة:

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