اعتقال متهم بحوزته اكثر من 1 كغم ’كريستال’ في ميسان

2022/10/14 | 13:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ميسان

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في ميسان، اليوم الجمعة، عن اعتقال متهم بحوزته اكثر من 1 كغم من مادة الـ ’كريستال’ المخدرة في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعملية نوعية أمنية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مديرية مكافحة مخدرات (ميسان) بالاشتراك مع شعبة اجرام قضاء قلعة صالح والجيش العراقي، تم القاء القبض على متهم وضبط بحوزته (1 كيلو 670 غرام) من مادة الكريستال المخدرة".

وأضافت أنه "تم إحالته إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية 28 مخدرات لينال جزاءه العادل".

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