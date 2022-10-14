2022/10/14 | 13:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ رئيس حكومة كردستان، مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، رئيس الحكومة المكلف محمد شياع السوداني.

وقال بارزاني، في نغريدة، عبر “تويتر”: “هنأنا اليوم رئيس الوزراء المكلف بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة”.

وأضاف: “نبدي دعمنا التام لتشكيل حكومة شاملة تعمل من أجل تحقيق مصلحة العراقيين كافة، وتعزيز الثقة الحقيقية بين أربيل وبغداد”.

وتابع بارزاني: “من واجب هذه الحكومة أن تدافع عن حقوق كل المكونات، وأن تؤدي مهمتها بروح الشراكة الحقيقية، وتستعيد ثقة الناس الذين يتطلعون إلى غد أفضل”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني: من واجب هذه الحكومة أن تدافع عن حقوق كل المكونات) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني: من واجب هذه الحكومة أن تدافع عن حقوق كل المكونات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).