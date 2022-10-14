2022/10/14 | 13:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اعلن مكتب رئيس الجمهورية المنتخب عبداللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة،ان حسابه الرسمي على منصة تويتر هو @LJRashid ، مؤكدا عدم صلته بأية حسابات اخرى.وقال المكتب الاعلامي لرشيد في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكتب رئيس الجمهورية المنتخب يفصح عن حسابه الرسمي في مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي المركز الخبري الوطني.

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