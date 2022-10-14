2022/10/14 | 13:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت جامعة دول العربية، اليوم الجمعة، عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية بعد ما وصفته بالحملة الإعلامية السلبية ضدها على خلفية قرار “أوبك+” بتخفيض إنتاجه.وأعربت الجامعة في بيان تابعه /المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجامعة العربية تعلن تضامنها مع السعودية بعد قرار اوبك+ المركز الخبري الوطني.

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