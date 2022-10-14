ألمانيا تواجه أزمة غاز كبيرة بسبب حرب أوكرانيا.. شاهد كيف تسابق الزمن لتوفير مصادر طاقة جديدة

2022/10/14 | 14:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل الحرب في أوكرانيا، قدمت روسيا أكثر من نصف الغاز الألماني، والآن، بسبب جهود ألمانيا لتقليل اعتمادها وخفض روسيا للإمدادات، لا يتدفق الغاز الروسي حاليًا.

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