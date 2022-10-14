2022/10/14 | 14:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني استبدلت جدارية ضخمة تمثّل شخصيات نسائية إيرانية يضعن الحجاب، غداة رفعها في ساحة رئيسية وسط طهران، بعدما أثارت جدلا في ظل الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني، وفق وسائل إعلام محلية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تغيير جدارية في طهران عن النساء بعد جدل على خلفية الاحتجاجات المركز الخبري الوطني.

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