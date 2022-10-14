مصرع شاب وأربعة أطفال بحادث سير في أربيل

2022/10/14 | 14:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي شاب وأربعة أطفال مصرعهم، الجمعة،

إثر حادث سير وسط مدينة أربيل.

وقال المتحدث الرسمي باسم شرطة أربيل

فاضل حاجي، إن "الحادث وقع في تمام

الساعة 1:30 صباحا، حيث اصطدمت سيارتين

على شارع 60 الرئيسي في ا

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