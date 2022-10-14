بعد توقف عضلة قلبها 22 دقيقة .. بطلة منتخب مصر تعود للحياة

2022/10/14 | 14:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت بطلة منتخب مصر في الترايثلون،

جومانا ياسر، من استعادة وعيها بعد توقف

عضلة قلبها لمدة 22 دقيقة قبل إنعاشها.

خضعت چومانا للإسعافات الأولية ثم جرى

نقلها إلى إحدى مستشفيات محافظة

الإسكندرية لتلقي ا

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