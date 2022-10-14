يرمون بانفسهم أمام العجلات.. دعوات للإبلاغ عن عصابات نصب احتيال ببغداد

2022/10/14 | 14:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

دعت قيادة شرطة بغداد، اليوم الجمعة، المواطنين للابلاغ عن عصابات نصب واحتيال في بغداد يرمون أنفسهم امام عجلات المارة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون.

وذكر بيان للقيادة تلقته (بغداد اليوم)، أنه "انطلاقآ من المسؤولية الوطنية واستمرارآ لنهج قيادة شرطة بغداد الرامي الى حفظ الامن والقانون ومنعا لاي حالة نصب واحتيال يتعرض لها المواطنين، وبالنظر لقيام بعض المحتالين وضعاف النفوس الذين يقومون بإلقاء انفسهم امام العجلات في الطرقات والشوارع العامة من خلال القيام بحركات بهلوانية القصد منها ابتزاز سائقي العجلات وايهامهم بتعرضهم لاضرار جسدية جراء الاصطدام المتعمد بالعجلة، وابتزازهم من خلال اخذ مبالغ مالية حلا للاشكال الحاصل والمصطنع".

وبحسب البيان أن "شرطة بغداد تدعو المواطنين الكرام الى عدم الرضوخ الى هؤلاء النصابين وسرعة الابلاغ عن هكذا حالات وتسجيل دعاوى اصولية في مراكز الشرطة لغرض الحد من هكذا حالات، وليكونوا عبرة للغير".

وتابع البيان أن " القيادة تشير الى المواد القانونية التي تعاقب مرتكبي هكذا حالات وفق المواد 456 و 248 من قانون العقوبات العراقي وايضا بالإمكان الاتصال بالخط الساخن والمجاني لقيادة شرطة محافظة بغداد 427 في حال تعرضكم لهكذا مواقف".

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