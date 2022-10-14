تحذير للسالكين.. غبار كثيف وانعدام للرؤية بين محافظتين عراقيتين (صورة)

2022/10/14 | 14:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

رصدت صور الاقمار الصناعية، اليوم الجمعة، غبارا كثيفا الى متوسط على الطريق الدولي بين الناصرية والسماوة.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في تدوينة له على موقع فيس بوك تابعتها (بغداد اليوم)، إن "صور الاقمار الصناعية ترصد غبار كثيف إلى متوسط على الطريق الدولي بين الناصرية والسماوة مما سبب تردي الرؤية الافقية ظهر اليوم الجمعة".

واضاف أنه "يرجى الحذر لسالكي الطرق من انعدام الرؤية".

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