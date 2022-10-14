المكتب الإعلامي للسوداني ينشر الحسابات الرسمية لرئيس الوزراء المكلف

2022/10/14 | 14:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نشر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، الحسابات الرسمية التابعة للسوداني.

وذكر المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "الحسابات الرسمية لرئيس مجلس الوزراء المكلف السيد محمد شياع السوداني هي كالآتي:

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