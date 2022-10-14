2022/10/14 | 15:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: رصد المسلة عن حساب وزير عراقي أستاذ في جامعة بغداد من...

ظهرت المقالة الفرق بين نائب واستاذ جامعي..



كلاهما يعمل في بغداد! أولاً على المسلة.

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