أول تعليق لرئيس الجمهورية الجديد بعد تسنمه المنصب

2022/10/14 | 15:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قدم رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الجمعة، شكره لكل القوى السياسية لمنحه الثقة، في اول تعليق له بعد تسنمه المنصب.

وقال رشيد، في تغريدة على تويتر، تابعتها (بغداد اليوم)، "أتقدم بالشكر الجزيل لممثلي الشعب العراقي الكريم وكل القوى السياسية؛ لمنحي ثقتهم".

واضاف: " أتعهد بالعمل الجاد على حماية الدستور وسيادة البلاد ومصالح الشعب وأن اكون رئيساً لجميع العراقيين بدون تميبز".

ويوم امس، انتخب مجلس النواب العراقي، في جلسته عبد اللطيف رشيد رئيساً للجمهورية وذلك بعد مخاض عسير طال أكثر من عام كامل على الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.

وأخفق المجلس في الجولة الأولى من الجلسة من انتخاب أحد المرشحين مع اشتداد التنافس بين مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، الرئيس الحالي برهم صالح، وعبد اللطيف رشيد رغم تفوق الأخير بعدد الأصوات، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق أغلبية 220 صوتاً أي ثلثي الحضور من النواب، وهو ما يتطلبه القانون.

وحصل رشيد على الأغلبية 162 صوتاً، بينما حصل منافسه برهم صالح على 99 صوتاً، وسجلت 8 اوراق باطلة.

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