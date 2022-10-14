2022/10/14 | 15:50 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lC5cYFmkduE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحديات كثيرة تواجه العام الدراسي الجديد وفي مقدمتها قلة المدارس) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تحديات كثيرة تواجه العام الدراسي الجديد وفي مقدمتها قلة المدارس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).