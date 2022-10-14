2022/10/14 | 15:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات لمحمية كاتماي الوطنية في ألاسكا بطل جديد بين الدببة البنية اللون المشاركة بالمسابقة السنوية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن اسم الدب البني الفائز بمسابقة Fat Bear Week أخيرًا.. بعد التلاعب بالتصويت) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن اسم الدب البني الفائز بمسابقة Fat Bear Week أخيرًا.. بعد التلاعب بالتصويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).