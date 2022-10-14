إقالة وزير المالية البريطاني وسط أزمة اقتصادية حادة

2022/10/14 | 16:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنغ، الجمعة، إنه استقال بعد أن طلبت منه رئيسة الوزراء ليز تراس التنحي عن منصبه.

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