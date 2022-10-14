2022/10/14 | 16:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة التربية، اطلاق مشروع رفع الاستعداد للمدرسة ” أهلا سمسم ” لمساعدة تلاميذ الأول الابتدائي على التكيف مع البيئة المدرسية.

وقالت الوزارة في بيان حفي “وزارة التربية تطلق مشروع رفع الاستعداد للمدرسة ” أهلا سمسم ” لمساعدة تلاميذ الأول الابتدائي على التكيف مع البيئة المدرسية عن طريق ممارسة الألعاب والإنشاد والحركات الرياضية وصنع الفن، بالتعاون مع منظمة إنقاذ الدولية”.

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