تشكيلة شباب العراق لمواجهة الهند ضمن التصفيات الآسيوية

2022/10/14 | 16:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تنشر وكالة “تقدم”، التشكيلة الاساسية لمنتخب الشباب في مواجهة نظيره الهندي ضمن تصفيات المجموعة الثامنة لتصفيات كأس اسيا 2022.وتجري المباراة في الساعة 4:30 عصر اليوم الجمعة، على ملعب نادي النصر في الكويت، بقيادة طاقم تحكيمي مؤلف من الحكم سو كين مان من هونك كونغ ويساعده جانغ من كوريا الجنوبية وعلي فكه من لبنان ، أما الحكم الرابع فسيكون سامر بدر من لبنان.

أدناه التشكيلة:

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