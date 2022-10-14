2022/10/14 | 16:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتبر عاصمة البرتغال الجميلة وجهة جذابة للمسافرين الشباب، بفضل الإيجارات المقدور عليها، والحياة الليلية الرائعة، والشوارع الفاتنة، لكن ضجة المدينة وثقتها متجذرة أيضًا بالتقاليد التي تمنحها روحها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أفضل عاصمة أوروبية تزداد تألقًا.. ما الذي يميز لشبونة البرتغالية؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أفضل عاصمة أوروبية تزداد تألقًا.. ما الذي يميز لشبونة البرتغالية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).