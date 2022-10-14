السوداني: سأتصدى لمعالجة التضخم والبطالة

2022/10/14 | 16:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن محمد شياع السوداني، المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة، أنه سيتصدى لمعالجة التضخم والبطالة في العراق.

وقال السوداني، في كلمته التي بثها مكتبه الإعلامي واطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، "سأبذل قُصارى جُهدي في تأليفِ حكومةٍ قويةٍ وعازمةٍ على تنفيذِ أهدافِها وبرنامجِها".

وأضاف "لنْ ننسى مطالبَ شبابِنا الحقّةَ وسنعملُ بكلِ تفانٍ وإخلاصٍ في التصدي للمشاكلِ والأزماتِ المتراكمة، وفي مقدمتِها نقصُ الخدْمات والفقرُ والتضخمُ والبطالة، وأنْ نعملَ على توفيرِ فرصِ العملِ والسكن، وتحسينِ الواقعِ الصحي والتربوي والتعليمي وقطاعِ الشبابِ والرياضةِ وتمكينِ المرأة وضمانِ حقوقِها".

وأكد إنَّ عملَنا سيبدأُ منَ ساعاتِ التكليفِ الأولى وفقَ برنامجٍ حكوميٍ واقعيٍ يتبنى إصلاحاتٍ اقتصاديةً تستهدفُ تنشيطَ قطاعاتِ الصناعةِ والزراعةِ ودعمَ القطاعِ الخاصِ وتنويعَ مصادرِ الدخلِ ومعالجةَ الآثارِ البيئيةِ والتصحرِ والتغيُّرِ المناخي وحمايةَ المواردِ المائية.

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