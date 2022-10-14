برلماني سابق: محاربة الفساد ضرب في الخيال

2022/10/14 | 16:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن عضوالبرلمان السابق، عبد الأمير التعيبان، أن محاربة الفساد ضرب في الخيال.

وقال التعيبان في تغريدة له، اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، إن "الحديث عن محاربة الفساد ضرب في الخيال، في ظل وجود اللجان الاقتصادية المهيمنة على الوزارات".

وأضاف أن هذه اللجان هي ادوات زعيم الحزب او من يمثله، ومن يتشدقون بحكومة الخدمات ما هم الا يافطات في الواجهة، والمحركات المختبئة في الجادرية والكرادة والمنصور والخضراء بيدها القرار وليس بيد اليافطات.

الحديث عن محاربة الفساد ضرب في الخيال.في ظل وجود اللجان الاقتصادية المهيمنه على الوزارات.وهذه اللجان هي ادوات #زعيم_الحزب او من يمثله .



ومن يتشدقون بحكومة الخدمات ماهم الا يافطات في الواجهة.والمحركات المختبئة في الجادرية والكرادة والمنصور والخضراء بيدها القرار وليس بيد اليافطات .

— الشيخ عبدالامير التعيبان (@Ha1Abdalameer) October 14, 2022

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