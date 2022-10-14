320 ميغاواط تدخل الخدمة العام المقبل

2022/10/14 | 16:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت محافظة كركوك ،اليوم الجمعة، تحقيق نسب إنجاز متقدمة في مشروع محطتي توليد كهرباء الدبس الغازية القديمة والجديدة، فيما أشارت الى دخول المشروع الخدمة مطلع العام المقبل بسعة 320 ميغاواط.

وقال مدير قسم التخطيط العام في محافظة كركوك قاسم ابراهيم حافظ، إن "هناك تقدماً في نسب إنجاز العمل في محطتي توليد كهرباء الدبس القديمة والجديدة الغازيتين واللتين تعرضا لأضرار كبيرة بسبب عصابات داعش الإرهابية" .

وأضاف أن "بعض الوحدات التابعة للمحطة ستدخل الخدمة قريباً، مبيناً أن"مشروع محطة توليد الدبس الجديدة بسعة 320 ميغاواط الذي سيدخل الخدمة بداية العام المقبل".

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